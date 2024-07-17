Ефимов: Градостроительный комплекс Москвы покажет «Город будущего» в парке Зарядье

Градостроительный комплекс столицы представит экспозицию «Город будущего» в парке «Зарядье». Мероприятие станет частью форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», который пройдет с 1 августа по 8 сентября на разных площадках столицы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На форуме-фестивале “Территория будущего. Москва 2030” жителям и гостям столицы предложат посмотреть, какие знаковые объекты появятся в городе, и как он преобразится в течение ближайших лет. Сама экспозиция займет практически все подземное пространство концертного зала парка “Зарядье”», – рассказал заммэра.

Гости также увидят уже построенные объекты, в том числе спортивные, образовательные, медицинские, дороги, парки и набережные.

Посетители экспозиции смогут в игровой форме построить город в интерактивном макете Москвы, «поселить себя» в многоэтажный дом и выгрузить фотографию через нейросеть. Они также посмотрят на технику, которая применяется на строительных площадках.

В «Лужниках» для детей в рамках форума-фестиваля создадут площадку, передающую атмосферу реального строительного объекта. Юные гости поучаствуют в мастер-классах по архитектуре, инженерному делу и урбанистике, посетят концерт детей-блогеров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о программе форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

Новый многофункциональный общественно-деловой комплекс появится в Мещанском районе у станции метро «Достоевская» в рамках масштабного инвестпроекта, сообщил Владимир Ефимов на прошлой неделе. По его словам, земля инвестору была предоставлена без проведения торгов.

