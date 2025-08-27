На двух строящихся станциях Троицкой линии метро заканчивается обкатка эскалаторов

На станциях «Академическая» и «Крымская» Троицкой линии метро приступили к обкатке и грузовым испытаниям эскалаторного оборудования. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.

«На станции “Академическая” установлены две группы эскалаторов с высотой подъема более 11 метров. Три группы эскалаторов с высотой подъема свыше 20 метров предусмотрены проектом на “Крымской”. Оборудование смонтировано, специалисты проводят испытания, чтобы подтвердить готовность эскалаторов к работе на действующих станциях метро», – отметил Максим Гаман.

Оборудование изготовлено на заводе в Санкт-Петербурге. Срок службы установленных эскалаторов составляет 50 лет.

Обкатка техники проводится по регламенту – эскалаторы непрерывно работают от главного привода в течение 48 часов по 24 часа в каждом направлении. Следующий этап – грузовые испытания: на лестничное полотно применяется многотонная нагрузка. Это необходимо для подтверждения электромеханических характеристик.

Троицкая линия метро пройдет от станции Московского центрального кольца ЗИЛ до Троицка, она станет одним из самых протяженных радиусов Московского метрополитена и самым большим за МКАД.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале строительства станции метро «Гольяново» Арбатско-Покровской линии.

«Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро. С участием холдинга с 2011 года построено и реконструировано 80 станций метро, свыше 170 километров линий и 14 электродепо.





