На Даниловской набережной появится новостройка по программе реновации

Проект жилого дома по программе реновации в Южном административном округе Москвы согласован, рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«Согласно проекту в Даниловском районе построят двухсекционный жилой дом по программе реновации. В нем будет 322 квартиры, часть из них спроектирована с учетом потребностей маломобильных граждан и их близких», – уточнил Иван Щербаков.

На первом этаже оборудуют помещения для коммерческих целей. Также здесь расположится Объединенная диспетчерская служба и Центр информирования населения о программе переселения.

Входные группы жилой части комплекса изолируют от входов в общественные помещения. В каждом подъезде будет вестибюль с комнатой консьержа, лифтовой холл и колясочная. В каждой секции оборудуют по три лифта.

После строительства прилегающая территория будет озеленена, также установят детскую и спортивную площадки. Предусмотрена и комфортная безбарьерная среда для инвалидов и детских колясок.

Программа реновации была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. По программе предусматривается расселение 5176 домов.

