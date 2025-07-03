На Даниловской набережной появится новостройка по программе реновации
Проект жилого дома по программе реновации в Южном административном округе Москвы согласован, рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.
«Согласно проекту в Даниловском районе построят двухсекционный жилой дом по программе реновации. В нем будет 322 квартиры, часть из них спроектирована с учетом потребностей маломобильных граждан и их близких», – уточнил Иван Щербаков.
На первом этаже оборудуют помещения для коммерческих целей. Также здесь расположится Объединенная диспетчерская служба и Центр информирования населения о программе переселения.
Входные группы жилой части комплекса изолируют от входов в общественные помещения. В каждом подъезде будет вестибюль с комнатой консьержа, лифтовой холл и колясочная. В каждой секции оборудуют по три лифта.
После строительства прилегающая территория будет озеленена, также установят детскую и спортивную площадки. Предусмотрена и комфортная безбарьерная среда для инвалидов и детских колясок.
Программа реновации была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. По программе предусматривается расселение 5176 домов.
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