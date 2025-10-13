На Бескудниковском бульваре появится дом по программе реновации
На Бескудниковском бульваре (земельный участок 48) согласован проект жилого дома по программе реновации, сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.
«Проект предусматривает возведение двух жилых корпусов переменной этажности. Первый корпус будет разделен на две секции, второй – на пять. Всего в доме запроектировано 610 квартир», – рассказал глава Москомэкспертизы.
На первых этажах секций будут расположены коммерческие помещения с отдельными входами, а также входные группы жилой части: вестибюли, колясочные и комнаты консьержей. Все квартиры сдаются с чистовой отделкой, выполненной из износостойких и долговечных материалов, а лоджии и балконы — остеклёнными.
Проект предусматривает создание безбарьерной среды для удобного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья во дворах и местах общего пользования. Придомовую территорию благоустроят: здесь появятся детские и спортивные площадки, газоны, декоративные деревья и кустарники.
Программа реновации, утверждённая в августе 2017 года, охватывает около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил удвоить темпы её реализации.
