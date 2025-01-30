На Арбате отремонтируют административное здание 1936 года постройки

В Москве согласован проект капитального ремонта административного здания первой половины 20 века на улице Арбат. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«Объект ремонта – пятиэтажное здание 1936 года постройки. Проектом предусмотрены внутренние и наружные работы», – уточнил Щербаков.

Здание находится по адресу: улица Арбат, дом 16/2, строение 1.

В рамках внутренних ремонтных работ в доме заменят ненесущие перегородки, поменяют подвесные потолки, окна и напольные покрытия, включая стяжку.

Во входных группах установят новые двери, обновят ограждения на уличном пандусе, на входных площадках появится противоскользящее покрытие.

На фасаде поменяют слой утеплителя, стены оштукатурят и окрасят. Кроме того, реконструкции подлежит вся кровельная конструкция, включая стропильную систему.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков

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