Музыкальный фестиваль «Зарядье» завершится кантатой Карла Орфа «Кармина Бурана»
Более 50 концертов состоялось в рамках Московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье». Об этом со ссылкой на пресс-службу концертного зала сообщает Агентство городских новостей «Москва».
В сообщении говорится, что участниками фестиваля стали ведущие коллективы и звёзды классической музыки из России, Азербайджана, Белоруссии, Венгрии, Германии, Греции, Камеруна, Уругвая, Узбекистана, Швейцарии и других стран.
Гендиректор зала «Зарядье» Иван Рудин заявил, что финальная неделя фестиваля будет включать такие яркие события, как Седьмая «Ленинградская» симфония Шостаковича в исполнении симфонического оркестра Большого театра России, а также звёздное исполнение оперы «Царская невеста» Римского-Корсакова.
На закрытии фестиваля и Седьмого концертного сезона зала «Зарядье» прозвучит знаменитое сочинение немецкого композитора Карла Орфа - сценическая кантата «Кармина Бурана». Её исполнят Фестивальный симфонический оркестр и хор «Зарядье».
Ранее заместитель мэра столицы Наталья Сергунина заявила, что фестиваль Индии пройдёт в Москве на Манежной площади с 5 по 13 июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Еврокомиссия отвергла обвинения в организации массовых протестов в Сербии
- Бельгия и Нидерланды передали Украине корабли с именами российских городов
- Посла Азербайджана вызвали в МИД России
- Россияне назвали свои главные страхи в путешествиях
- Даниил Медведев сенсационно вылетел с Уимблдона-2025 в первом круге
- Вице-губернатора Белгородской области обвинили в хищении 32 млн рублей
- В Госдуме назвали «неадекватной» реакцию Баку на задержания в Екатеринбурге
- Почти восемь тысяч взрывоопасных предметов обезвредили в Курской области
- Black Sabbath выпустят альбом демо-записей
- Прокуратура потребовала возбудить против Дудя уголовное дело
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru