Музыкальный фестиваль «Зарядье» завершится кантатой Карла Орфа «Кармина Бурана»

В сообщении говорится, что участниками фестиваля стали ведущие коллективы и звёзды классической музыки из России, Азербайджана, Белоруссии, Венгрии, Германии, Греции, Камеруна, Уругвая, Узбекистана, Швейцарии и других стран.

Гендиректор зала «Зарядье» Иван Рудин заявил, что финальная неделя фестиваля будет включать такие яркие события, как Седьмая «Ленинградская» симфония Шостаковича в исполнении симфонического оркестра Большого театра России, а также звёздное исполнение оперы «Царская невеста» Римского-Корсакова.

На закрытии фестиваля и Седьмого концертного сезона зала «Зарядье» прозвучит знаменитое сочинение немецкого композитора Карла Орфа - сценическая кантата «Кармина Бурана». Её исполнят Фестивальный симфонический оркестр и хор «Зарядье».

Ранее заместитель мэра столицы Наталья Сергунина заявила, что фестиваль Индии пройдёт в Москве на Манежной площади с 5 по 13 июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

