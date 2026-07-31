МТПП предложила провести новый этап программы «Миллион призов»

Президент МТПП Владимир Платонов отметил, что инициатива о проведении 11-й акции программы «Миллион призов» исходила от представителей столичного бизнеса, которые считают её одним из эффективных инструментов повышения потребительского спроса, который доказал свою эффективность в прошлые годы.

Также он указал на высокую заинтересованность предпринимателей в проведении акции. Платонов подчеркнул, что каждый этап программы становится для предпринимателей Москвы возможностью поучаствовать в общественно полезном проекте и продемонстрировать социальную ответственность.

Кроме того, в ходе заседания МТПП Платонов обратил внимание, что выборы в Госдуму являются крупным общественно-политическим событием, привлекающим внимание большого числа граждан. По его словам, в предыдущей акции, которую проводили в рамках выборов депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино, участие приняли 2,8 млн человек. В целом же за всё время реализации программы количество участников превысило 5,6 млн человек.

Глава МТПП также указал на опыт предыдущих лет и позитивное влияние акций на экономику Москвы. Платонов отметил, что в настоящее время Запад перешёл от санкционного давления к террористическим методам с целью подорвать экономическую устойчивость. Акция «Миллион призов» позволит поддержать как московское бизнес-сообщество, так и горожан.

«В этих условиях особое значение имеет консолидация российского общества – крупных игроков рынка, представителей малого и среднего бизнеса и каждого гражданина» – заявил Платонов, выразив уверенность в том, что новый этап программы будет полезен и москвичам, и предпринимателям.

«Миллион призов» - это городская программа лояльности, которая позволяет жителям Москвы получать баллы за участие в электронных проектах столичного правительства и обменивать их на поощрения. Их можно использовать для получения скидок в магазинах, кафе, ресторанах, для приобретения бесплатных билетов в театр и фирменных сувениров, для пополнения транспортной карты «Тройка» и парковочного счёта в приложении «Парковки России», а также для пожертвований в благотворительные организации.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут в России в течение трёх дней - 18, 19 и 20 сентября. Помимо очного участия москвичам будет доступно электронное голосование.

