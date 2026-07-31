В Москве завершен пилотный онлайн-опрос выборочного обследования рабочей силы Росстата

Впервые Росстат провёл опрос обследования рабочей силы труда в Москве в цифровом формате. Анкетирование организовали на базе платформы «Активный гражданин» — проекта столичного правительства. В исследовании участвовали жители, включённые в выборку Росстата и обладавшие на портале mos.ru учётной записью полного или стандартного типа.

Заместитель руководителя Росстата Сергей Окладников отметил, что раньше подобные обследования проводили интервьюеры. Переход на цифровой формат даёт сразу несколько преимуществ: данные обрабатываются намного быстрее, а для горожан процедура становится комфортнее. Люди могут заполнять анкету без спешки, в подходящее для себя время — всё сделано максимально понятно и удобно.

Росстат ежемесячно проводит выборочное обследование рабочей силы во всех субъектах РФ — эти данные помогают отслеживать ситуацию на рынке труда. В ходе обследования у граждан старше 15 лет собирают обезличенную информацию: есть ли у них оплачиваемая работа или доходное занятие, ищут ли они работу, участвуют ли в каких‑либо формах трудовой деятельности. Все сведения остаются конфиденциальными. На их основе формируют статистику по численности и составу рабочей силы, а также по уровню занятости и безработицы.

Исследование проводилось в июне, каждое домохозяйство, которое приняло участие в опросе и завершило его, получило четыре тысячи баллов городской программы лояльности «Миллион призов».

По словам заместителя мэра Москвы, главы Департамента экономической политики и развития города Марии Багреевой, для этого обследования на платформе «Активный гражданин» создали специальный программный комплекс, адаптированный под особенности статистических выборочных исследований.

«Эта разработка, безусловно, сняла существенную часть трудозатрат по переводу обследований Росстата в цифровой вид и имеет потенциал для дальнейшего тиражирования в других регионах страны. Важно, что участники опроса также высоко оценили предложенный формат: около 90% респондентов подтвердили готовность участвовать в подобных опросах в дальнейшем. Мы планируем продолжать совместную работу с Росстатом по совершенствованию подхода к проведению обследований в цифровом виде, что в конечном счете приведет к существенному сокращению времени прохождения опросов и получению более оперативных показателей», – указала Багреева.

