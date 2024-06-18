Москву признали регионом с самой эффективной энергетической отраслью
Москва стала лидером среди российских регионов в рейтинге эффективности энергетической отрасли по итогам 2023 года. Об этом заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.
Отмечается, что в пятерку лидеров также попали Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Татарстан и Тюменская область. Составлением рынка каждый год занимается ассоциация «НП Совет рынка».
Первое место Москвы в рейтинге — показатель динамичного развития столичной энергосистемы и ее экономической эффективности, отметила Багреева. В частности, один из ключевых критериев, отметила она, — точность прогнозирования энергопотребления. Это позволяет уменьшать затраты тепла и электроэнергии и ограничивать темпы роста тарифов. За последние семь лет точность прогнозирования энергопотребления Москвы составила более 99%, подчеркнула Багреева.
Она добавила, что в Москве также выполняется поэтапное выравнивание тарифов на электро- и теплоэнергию и сокращению перекрестного субсидирования (оно дает возможность сдерживать тарифы для граждан за счет повышения тарифов для бизнеса). Это также учитывается в рейтинге. Величина перекрестного субсидирования в Москве с 2012 по 2024 год в Москве сократилась в 11 раз (с 12,7 млрд рублей до 1,4 млрд рублей).
Также в критерии рынка входят наличие актуальной схемы теплоснабжения, своевременность расчетов и отсутствие задолженностей на розничном рынке электроэнергии бюджетных потребителей. Схема теплоснабжения Москвы до 2035 года ежегодно актуализируется.
Лидерство Москвы стало возможным благодаря передовым технологиям, своевременному обновлению информации, точности прогнозирования и соблюдению баланса между различными категориями пользователей.
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