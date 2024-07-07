В Дербенте загорелась крыша многоэтажного дома
7 июля 202416:58
В городе Дербенте в Дагестане загорелась крыша многоэтажного жилого дома, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу местной администрации.
Возгорание произошло в доме по проспекту Агасиева. Ведется эвакуация жителей. Информации о пострадавших нет.
По данным МЧС, огонь распространился на площади 500 квадратных метров. На место прибыли 30 спасателей и девять единиц техники.
Ранее в Туапсинском районе Краснодарского края загорелся отель «Аква Вила», передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru