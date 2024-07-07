В Дербенте загорелась крыша многоэтажного дома

В городе Дербенте в Дагестане загорелась крыша многоэтажного жилого дома, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу местной администрации.

В квартире на северо-востоке Москвы произошел пожар из-за электросамоката

Возгорание произошло в доме по проспекту Агасиева. Ведется эвакуация жителей. Информации о пострадавших нет.

По данным МЧС, огонь распространился на площади 500 квадратных метров. На место прибыли 30 спасателей и девять единиц техники.

Ранее в Туапсинском районе Краснодарского края загорелся отель «Аква Вила», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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