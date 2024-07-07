Против поджегшего сына жителя Курска возбудили уголовное дело

Жителя Курска обвинили в покушении на убийство девятилетнего сына, заявила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

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По версии следствия, обвиняемый совершил покушение на убийство своего сына 2015 года рождения. Отец поджег ребенка. Несовершеннолетний получил ожоги.

«По ходатайству следователя в отношении мужчины судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - заявили в Следственном комитете.

Ранее Химкинский городской суд приговорил к 10 годам лишения свободы поджигателя российского флага, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ДетиУголовное ДелоКурск

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