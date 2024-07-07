В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1

В турецкой провинции Мугла произошло землетрясение магнитудой 4,1, сообщило в соцсети X Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Подземные толчки зафиксировали в районе Датча в 16:55 по местному времени. Очаг залегал на глубине около семи километров.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В четверг, 4 июля, землетрясение магнитудой 5,1 произошло у восточного побережья острова Хонсю в Японии. Данных о жертвах или разрушениях не поступало, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЗемлетрясениеТурция

Горячие новости

Все новости

партнеры