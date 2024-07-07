В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1
7 июля 202417:56
В турецкой провинции Мугла произошло землетрясение магнитудой 4,1, сообщило в соцсети X Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Подземные толчки зафиксировали в районе Датча в 16:55 по местному времени. Очаг залегал на глубине около семи километров.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В четверг, 4 июля, землетрясение магнитудой 5,1 произошло у восточного побережья острова Хонсю в Японии. Данных о жертвах или разрушениях не поступало, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1
- СМИ: певец Сергей Жуков решил отсудить права на хиты группы «Руки вверх!»
- Против поджегшего сына жителя Курска возбудили уголовное дело
- На внутренней стороне МКАД столкнулось несколько автомобилей
- В Дербенте загорелась крыша многоэтажного дома
- Фильм «Сто лет тому вперед» собрал в прокате более 1,5 млрд рублей
- В Иркутской области утонули трое подростков
- Рогов сообщил о сбитых над Мелитополем ракетах ВСУ
- Mehr: на иранском эсминце Sahand в Персидском заливе произошло ЧП
- На востоке Москвы ребенок погиб при падении из окна на 11-м этаже
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru