На востоке Москвы ребенок погиб при падении из окна на 11-м этаже
На Союзном проспекте на востоке столицы двухгодовалый ребенок выпал из окна квартира на 11-м этаже, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в своем Telegram-канале.
Мальчик скончался. В происшествии разбирается прокуратура Москвы, отметила Ярославская.
Она призвала родителей не оставлять без присмотра маленьких детей в помещениях с открытыми окнами. Уполномоченный призвала приобретать запирающее устройство.
Ранее на улице Реутовская на востоке Москвы трехлетний ребенок выпал из окна квартиры на девятом этаже дома, передает «Радиоточка НСН».
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