На востоке Москвы ребенок погиб при падении из окна на 11-м этаже

На Союзном проспекте на востоке столицы двухгодовалый ребенок выпал из окна квартира на 11-м этаже, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в своем Telegram-канале.

Ребенок выпал из окна квартиры в Москве

Мальчик скончался. В происшествии разбирается прокуратура Москвы, отметила Ярославская.

Она призвала родителей не оставлять без присмотра маленьких детей в помещениях с открытыми окнами. Уполномоченный призвала приобретать запирающее устройство.

Ранее на улице Реутовская на востоке Москвы трехлетний ребенок выпал из окна квартиры на девятом этаже дома, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ДетиМосква

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