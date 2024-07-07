В Иркутской области утонули трое подростков

Инцидент произошел на реке Чуна в районе поселка Веселый. Местные жители обнаружили вводе 14-летнего мальчика и 12-летнюю девочку.

Еще одна трагедия произошла на реке Зима в одноименном городе. Утонул ребенок 2009 года рождения. Мальчик вошел в воду и поскользнулся. Его унесло течением.

Ранее семнадцатилетний юноша утонул в реке возле поселка Красная Гора Брянской области. Молодой человек решил искупаться после выпускного вечера, передает «Радиоточка НСН».

