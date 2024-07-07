В Иркутской области утонули трое подростков
В Иркутской области в воскресенье, 7 июля, утонули трое подростков. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.
Инцидент произошел на реке Чуна в районе поселка Веселый. Местные жители обнаружили вводе 14-летнего мальчика и 12-летнюю девочку.
Еще одна трагедия произошла на реке Зима в одноименном городе. Утонул ребенок 2009 года рождения. Мальчик вошел в воду и поскользнулся. Его унесло течением.
Ранее семнадцатилетний юноша утонул в реке возле поселка Красная Гора Брянской области. Молодой человек решил искупаться после выпускного вечера, передает «Радиоточка НСН».
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