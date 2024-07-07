На внутренней стороне МКАД столкнулось несколько автомобилей
7 июля 202417:26
Несколько машин столкнулись на внутренней стороне 63-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный департамент транспорта.
Инцидент произошел в районе съезда №64А. На место прибыли сотрудники оперативных служб.
«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение затруднено на 1,8 километра», - отмечается в сообщении.
Накануне в Ряжском районе Рязанской области столкнулись два автомобиля. Погибли пять человек, включая несовершеннолетнего, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru