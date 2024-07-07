На внутренней стороне МКАД столкнулось несколько автомобилей

Несколько машин столкнулись на внутренней стороне 63-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный департамент транспорта.

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Инцидент произошел в районе съезда №64А. На место прибыли сотрудники оперативных служб.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение затруднено на 1,8 километра», - отмечается в сообщении.

Накануне в Ряжском районе Рязанской области столкнулись два автомобиля. Погибли пять человек, включая несовершеннолетнего, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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