Mehr: на иранском эсминце Sahand в Персидском заливе произошло ЧП

На эсминце Sahand Военно-морских сил Ирана произошло чрезвычайное происшествие, передает агентство Mehr.

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По данным СМИ, инцидент произошел в районе города Бендер-Аббас. Агентство не указало подробностей происшествия.

В свою очередь агентство Tashim утверждает, что в результате аварии пострадали несколько человек. Об их состоянии не сообщается.

Ранее спецназ Ирана захватил в Ормузском проливе судно, на котором находились моряки из Приморского края, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВМСКораблиИран

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