Mehr: на иранском эсминце Sahand в Персидском заливе произошло ЧП

По данным СМИ, инцидент произошел в районе города Бендер-Аббас. Агентство не указало подробностей происшествия.

В свою очередь агентство Tashim утверждает, что в результате аварии пострадали несколько человек. Об их состоянии не сообщается.

Ранее спецназ Ирана захватил в Ормузском проливе судно, на котором находились моряки из Приморского края, отмечает «Радиоточка НСН».

