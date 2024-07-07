Mehr: на иранском эсминце Sahand в Персидском заливе произошло ЧП
7 июля 202415:59
На эсминце Sahand Военно-морских сил Ирана произошло чрезвычайное происшествие, передает агентство Mehr.
По данным СМИ, инцидент произошел в районе города Бендер-Аббас. Агентство не указало подробностей происшествия.
В свою очередь агентство Tashim утверждает, что в результате аварии пострадали несколько человек. Об их состоянии не сообщается.
Ранее спецназ Ирана захватил в Ормузском проливе судно, на котором находились моряки из Приморского края, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рогов сообщил о сбитых над Мелитополем ракетах ВСУ
- Mehr: на иранском эсминце Sahand в Персидском заливе произошло ЧП
- На востоке Москвы ребенок погиб при падении из окна на 11-м этаже
- Кологривый приступил к съемкам в приключенческой комедии «Сокровища гномов»
- СМИ: США опасаются санкций против РФ из-за возможного роста цен на нефть
- На набережной Ялты задержали голого туриста
- В ДТП в Рязанской области погибли пять человек
- Вулкан Этна в Италии начал выпускать фонтан лавы
- На Украине берег пограничной реки Тисы обнесли колючей проволокой
- Лидер Мали возглавил конфедерацию стран Сахеля
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru