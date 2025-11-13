Москвичи вяжут теплую одежду и плетут маскировочные сети для военных
Жители столицы активно участвуют в проекте «Москва помогает», приносят в штабы по сбору гуманитарной помощи товары первой необходимости, а на мастер-классах создают маскировочные сети, антитепловизионные одеяла, сухой душ и другие нужные вещи. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Как отметил директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит, помощь участникам специальной военной операции из Москвы – «способ быть рядом даже на расстоянии». В числе важных инициатив в городе – волонтерский проект «Вяжем-нашим.РФ», в рамках которого добровольцы изготавливают маскировочные сети и теплую одежду. В текущем году они стали призерами регионального этапа международной премии «Мы вместе» в номинации «Герои нашего времени». С начала СВО проект передал бойцам свыше 42 тысяч кв. м маскировочных сетей и более 7,3 тысячи пар вязаных носков.
В рамках инициативы работают 11 пунктов в Москве, в том числе на базе семи ведущих вузов, и свыше 300 вязальщиц из разных городов РФ. Ежегодно в плетении сетей принимают участие более 2 тысяч волонтеров. Они вяжут одежду, плетут маскировочные сети, передают военным самодельные талисманы с теплыми словами.
К проекту присоединяется молодежь, маломобильные горожане, волонтеры старшего возраста. Многие москвичи старшего поколения хотят принимать участие в инициативе, добровольцы отвозят им пряжу и затем приезжают за готовыми изделиями.
Стать частью команды «Вяжем-нашим.РФ» могут все желающие независимо от опыта. Для этого следует написать организаторам в социальных сетях либо лично прийти в один из пунктов.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru