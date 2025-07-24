Москвичи поделятся идеями по созданию комфортной среды для домашних питомцев

По её словам, она позволит москвичам могут предлагать свои идеи по улучшению комфортной среды для своих четвероногих любимцев, например, указывать на места, где нужны дополнительные зоны для прогулок с собаками.

Сергунина отметила, что ранее предложения по вопросам, связанным с питомцами, приходили в другие разделы.

«43 из них уже реализовано. Например, по просьбам горожан современные площадки для питомцев обустроили в районах Новокосино, Северное Тушино, Южное Бутово», — заключила она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице было создано уже 79 современных площадок для выгула собак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».