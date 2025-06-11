Собянин назвал яркие городские проекты, реализованные по просьбам москвичей

Сотни общественных пространств благоустраивают ежегодно в Москве, учитывая прежде всего мнение горожан. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Как отметил градоначальник, при выборе мест благоустройства в первую очередь прислушиваются к москвичам, которые знают, какие пространства больше всего нуждаются в обновлении. Горожане предлагают идеи и концепции, обсуждают проекты и голосуют за понравившийся, сообщают о состоянии инфраструктуры. Для этого в Москве успешно работают платформы «Активный Гражданин», «Наш город», «Город идей», «Электронный дом».

Так, в районе Чертаново Центральное полностью отремонтировали исторический кордодром, который стал полноценной профессиональной площадкой для тренировок и соревнований скоростных, гоночных и пилотажных моделей, воздушного «боя». В Северном Бутове появился многофункциональный спортивный кластер, на футбольном поле заменили покрытие и трибуны, обустроили беговые дорожки, установили в том числе спортивный комплекс и тренажеры, спортивно-игровой комплекс для детей.

При этом в Западном округе в детском парке «Фили» были созданы две биостанции, кинологическая площадка, детская площадка, установлены тренажеры, реконструирован манеж для верховой езды и оборудован летний кинотеатр. В свою очередь, в Молжаниновском районе провели благоустройство Синявинского сквера. На месте пустыря с пожарными прудами обустроили общественное пространство со спортивными, игровыми площадками, зонами для пикников и шезлонгов, площадкой для выгула собак. Также здесь высадили деревья, проложили дорожки, установили современное освещение.

