Москвичи передали свыше 160 тысяч канцтоваров для детей в новые регионы

Вещи для школьников в городе принимали в 20 пунктах сбора. Горожане могли выбрать на сайте удобное место рядом с домом. В частности, школьные принадлежности можно было принести в штаб, который расположен в здании Мосгордумы. Председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова отметила, что юные волонтеры в школах сами инициируют проведение акции, вместе с учителями и родителями приносят помощь, подписывают открытки с пожеланиями и привозят в «Добрые места».

В общей сложности в акции приняли участи порядка 60 московских организаций, среди них школы, благотворительные фонды, колледжи и городские структуры. В штабы по сбору гумпомощи товары для школьников привозили также компании из сферы строительства и финансов, производители детской одежды и другие. Так, одна из транспортных компаний передала сразу 5,8 тысячи канцелярских принадлежностей.

