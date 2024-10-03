Москвичи передали свыше 160 тысяч канцтоваров для детей в новые регионы
Для учащихся в новых регионах России москвичи передали свыше 160 тысяч необходимых вещей, среди которых школьная форма, рюкзаки и канцелярские товары. Ресурсный центр «Мосволонтер» уже отправил получателям две партии груза, в общей сложности более 11,5 тонн.
Вещи для школьников в городе принимали в 20 пунктах сбора. Горожане могли выбрать на сайте удобное место рядом с домом. В частности, школьные принадлежности можно было принести в штаб, который расположен в здании Мосгордумы. Председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова отметила, что юные волонтеры в школах сами инициируют проведение акции, вместе с учителями и родителями приносят помощь, подписывают открытки с пожеланиями и привозят в «Добрые места».
В общей сложности в акции приняли участи порядка 60 московских организаций, среди них школы, благотворительные фонды, колледжи и городские структуры. В штабы по сбору гумпомощи товары для школьников привозили также компании из сферы строительства и финансов, производители детской одежды и другие. Так, одна из транспортных компаний передала сразу 5,8 тысячи канцелярских принадлежностей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru