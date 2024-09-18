Мэр Москвы отметил рост интереса школьников к предпрофессиональным классам

В Москве в предпрофессиональных классах в этом году будут учиться 44 тысячи учащихся школ. Об этом в сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Он рассказал, что в десятые предпрофессиональные классы в новом учебном году поступило на четверть больше детей, чем годом ранее.

«Они дают старшеклассникам хорошую возможность подготовиться к вузу и будущей карьере. Обучение строится по единому стандарту: углубленное изучение профильных предметов и масштабная профориентационная программа», — подчеркнул Собянин.

В настоящее время в столице предпрофессиональные классы действуют в 350 общеобразовательных школах. Планируется, что они должны появиться во всех районах Москвы. Учащиеся работают в таких классах на новейшем оборудовании. В столице для будущих инженеров и ИТ-специалистов закупили свыше семи тысяч единиц оборудования. В этом году основная часть обновленной аппаратуры — для изучения робототехники.



