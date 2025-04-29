Москвичи направляют баллы «Миллиона призов» на поддержку бойцов СВО и ветеранов
Москвичам предоставили возможность направлять свои баллы городской программы лояльности «Миллион призов» на поддержку ветеранов СВО и Великой Отечественной войны. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
«Участники столичной программы лояльности «Миллион призов» могут направить свои баллы на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и бойцов специальной военной операции (СВО). Средства идут на оплату операций, покупку медикаментов, реабилитационного оборудования и техники, а также на гуманитарную помощь жителям приграничных территорий», – говорится в публикации.
Уточняется, что это возможно сделать с помощью пожертвований специальным фондам и волонтерским движениям. По данным портала, москвичи уже перевели 123 млн рублей организациям, которые оказывают гуманитарную помощь жителям новых территорий и прифронтовых областей, а также закупают все необходимое для участников СВО.
«Миллион призов» — это московская программа лояльности, в рамках которой жители столицы получают специальные баллы за активное участие в проектах правительства Москвы. Их можно обменять на скидки в кафе, магазинах и ресторанах или купить за счет них билеты в парки и театры. Специальную валюту также можно потратить на благотворительность.
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