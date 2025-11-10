Москвичей старше 55 лет пригласили на бесплатные тренировки
Бесплатные спортивные секции работают в Москве для горожан от 55 лет и старше. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
В частности, в спорткомплексах «Содружество», «Спутник Арена» и «Белые медведи» проходят тренировки по волейболу, в спорткомплексах «Олимпиец», «Атлант», «Солнечный» и «Красный Октябрь» работают секции по настольному теннису.
Также проводятся занятия по атлетической гимнастике - в спорткомплексах «Одиссей» и «Марьина Роща», в управлении по развитию массового спорта в Южном административном округе города Москвы.
Кроме того, организованы тренировки для любителей плавания. Они проходят в бассейне «Медынский», а также спорткомплексах «Альбатрос Внуково», «Вешняки», «Гармония» и «Южнопортовый».
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, заявил, что с 2011 года в столице построили или отремонтировали 12 спорткомплексов с ледовыми полями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Синоптик Шувалов рассказал, когда в Москве начнется зима
- Песков: России хотелось бы, чтобы конфликт на Украине завершился скорее
- Умер учивший Путина и Медведева ученый-правовед Юрий Толстой
- ВС России ударили «Кинжалами» и дронами по аэродромам и складам ВСУ
- Ветеринар рассказала, чем болеют кошки и собаки из-за стресса хозяев
- Песков заявил об активной подготовке визита Путина в Индию
- Недопуск парома Seabridge в Сочи не стали связывать с военными учениями
- «АвтоВАЗ» возобновил продажи ограниченной партии Lada Largus
- В Кремле рассказали о подготовке к подписанию документов перед визитом Токаева
- В России в 2026 году вырастет максимальный размер больничного
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru