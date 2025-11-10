Москвичей старше 55 лет пригласили на бесплатные тренировки

В частности, в спорткомплексах «Содружество», «Спутник Арена» и «Белые медведи» проходят тренировки по волейболу, в спорткомплексах «Олимпиец», «Атлант», «Солнечный» и «Красный Октябрь» работают секции по настольному теннису.

Также проводятся занятия по атлетической гимнастике - в спорткомплексах «Одиссей» и «Марьина Роща», в управлении по развитию массового спорта в Южном административном округе города Москвы.

Кроме того, организованы тренировки для любителей плавания. Они проходят в бассейне «Медынский», а также спорткомплексах «Альбатрос Внуково», «Вешняки», «Гармония» и «Южнопортовый».

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, заявил, что с 2011 года в столице построили или отремонтировали 12 спорткомплексов с ледовыми полями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

