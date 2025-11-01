Месяц боевых искусств пройдет в Москве в ноябре
Месяц боевых искусств состоится в ноябре в Москве. Москвичей и гостей столицы ждут занятия, мастер-классы и прочие активности, сообщила пресс-служба столичного департамента спорта.
Мероприятия для взрослых и детей будут проходить в подведомственных департаменту учреждениях. По словам представителей департамента, все желающие смогут познакомиться с самыми популярными видами единоборств, такими, как муайтай, рукопашный бой и самбо. «Горожан ждут бесплатные мастер-классы, экскурсия и другие занятия на столичных объектах спорта», — добавили в ведомстве.
Откроет череду мероприятий день боевых искусств в спортивном комплексе «Раменки» 8 ноября. Также мастер-класс по самбо пройдет в Международном центре самбо в Новолужнецком проезде 14 ноября, а на занятии по рукопашному бою ждут всех желающих в возрасте от 15 до 55 лет 15 ноября в павильоне №27 на ВДНХ.
Кроме того, во дворце спорта «Некрасовка» 26 ноября попробовать свои силы в рукопашном бое смогут дети в возрасте 6-11 лет, а 30 ноября мастер-класс по боевому искусству муайтай для участников в возрасте 12-17 лет пройдет в центре современного пятиборья «Северный».
Также в Международном центре бокса в Нволужнецком проезде 20 ноября пройдет экскурсия, посвященная этому современному спорткомплексу.
«Все тренировки пройдут под руководством опытных инструкторов, представителей федераций боевых искусств. Количество мест ограничено», — заключили в департаменте.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Звезда Европы»: Как Аугуст Диль помог сборам фильма «Мастер и Маргарита»
- «Право первой ночи»: На какие поощрения могут рассчитывать многодетные сотрудники
- Упаковка с децимацией: Кто «крадёт» у россиян каждое десятое пирожное
- Губернатор Гладков поручил «поднять всю самооборону» из-за побега военнослужащего
- Брокеры объяснили сокращение объемов вывода нового жилья в Москве
- В Совфеде призвали не сомневаться в поддержке Венесуэлы Россией
- Эксперименты и классики: Пореченков раскрыл сюрпризы фестиваля Достоевского
- Промышленники назвали внедрении ИИ в производство хайпом
- Мосгордума приняла бюджет столицы на 2026–2028 годы
- «Килограммы посещают»: Анна Асти призвала отказаться от истощающих диет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru