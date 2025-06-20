Москвичей пригласили на семейную программу «Театрального бульвара»

По её словам, для проекта подготовили около 50 разных мероприятий, в том числе уличные представления, читки пьес, лекции, занятия в творческих мастерских и концерты.

Сергунина отметила, что «Театральный бульвар» объединит несколько площадок в центре города. Это, например, парк Политехнического музея, Чистопрудный бульвар и Московский музей современного искусства.

«Завершится программа поэтическим соревнованием и показом спектаклей, которые поставят сами юные участники», — заключила она.

Ранее Сергунина заявила, что в июле на ВДНХ пройдёт фестиваль искусств «Вдохновение», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».