Москвичей пригласили на семейную программу «Театрального бульвара»
Насыщенная программа для детей пройдёт в Москве в рамках фестиваля «Театральный бульвар» с 3 по 13 июля. Об этом заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.
По её словам, для проекта подготовили около 50 разных мероприятий, в том числе уличные представления, читки пьес, лекции, занятия в творческих мастерских и концерты.
Сергунина отметила, что «Театральный бульвар» объединит несколько площадок в центре города. Это, например, парк Политехнического музея, Чистопрудный бульвар и Московский музей современного искусства.
«Завершится программа поэтическим соревнованием и показом спектаклей, которые поставят сами юные участники», — заключила она.
Ранее Сергунина заявила, что в июле на ВДНХ пройдёт фестиваль искусств «Вдохновение», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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