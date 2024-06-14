Москвичей пригласили на мероприятия фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!»

Так, на Чистых прудах можно будет прикоснуться к вещам времен СССР. Здесь будут представлены фарфор и фаянс, украшения интерьера, предметы нумизматики, открытки и другие изделия из собраний самых именитых коллекционеров столицы. Также здесь пройдут мастер-классы от знатоков старой радиотехники.

На Никитском бульваре жителям и гостям столицы представят работы молодых художников и продукцию народных мастеров, а также предложат побывать на настоящем пленэре. На Чистопрудном бульваре будут проходить игры чемпионата Москвы по игре «Камень, ножницы, бумага».

На сцене у народной обсерватории Парка Горького пройдёт концерт молодежной филармонии музея-усадьбы «Кусково», в зелёном театре Бабушкинского парка выступят участники Всероссийского фестивального движения «Сила искусства», а на Крымской набережной в парке искусств «Музеон» состоится мастер-класс по интуитивной музыке.

Также для москвичей и гостей столицы проведут массу спортивных мероприятий. Любителей спорта и здорового образа жизни ждут тренировки по настольному теннису, бадминтону, футболу, баскетболу, волейболу, посетить которые могут все желающие. Кроме того, на набережной в парке «Печатники» проведут комплекс упражнений, основанных на медитации и йоге, а на Крымской набережной соберутся любители фитнеса.

