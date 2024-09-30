Москвичам рассказали о способах строительства станции метро «Новаторская»
При строительстве станции «Новаторская» Троицкой линии московского метрополитена применялся горнопроходческий закрытый способ работ, который позволил избежать перекрытия движения транспорта по улице Академика Пилюгина. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков.
По его словам, такое инженерное решение также помогло избежать переустройства коллектора коммуникаций в зоне строительства.
«Под защитой буротрубного экрана участок длиной 35 метров под улицей Академика Пилюгина был пройден с помощью средств малой механизации», – добавил Десятков.
Чиновник напомнил, что станционный комплекс «Новаторская» обеспечивает интеграцию Троицкой линии в систему метро Москвы и пересадку на одноименную станцию Большого кольца. Она включает значительное количество подобъектов, в том числе соединительную ветку с БКЛ и оборотные тупики.
Гендиректор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков сообщил, что сооружение тупиков обеспечило оборот, ночной отстой и обслуживание составов новой линии в расположенных там пунктах технического осмотра.
Троицкая линия будет проходить от станции МЦК ЗИЛ до Троицка. Ее длина будет составлять более 43 километров. Ветка включит в себя 17 станций и станет одной из самых протяженных в московском метро и самой большой за МКАД. Пассажиропоток линии на вход прогнозируют в количестве более 300 тысяч людей в день.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил об открытии первого участка Троицкой линии метро от станции «Новаторская» до станции «Тютчевская».
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