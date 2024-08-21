Москвичам напомнили, что заявки на бумажные бюллетени подаются до 2 сентября
Проголосовать на выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино, которые пройдут с 6 по 8 сентября, можно будет как при помощи цифрового бюллетеня, так и с использованием бумажного. Об этом сообщает пресс-служба московского правительства.
В сообщении говорится, что в последнем случае понадобится подать заявление о включении в список избирателей, голосующих «бумагой». Сделать это можно только на участке по месту постоянной регистрации до 2 сентября.
Отмечается, что после одобрения заявления на голосование с помощью бумажного бюллетеня, другие способы отдать голос на выборах станут недоступны. Однако если планы изменятся, то можно отозвать документ в срок до 2 сентября.
Выборы депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов ТиНАО пройдут в Москве с 6 по 8 сентября в Москве. О способах голосования можно узнать на странице Мосгоризбиркома, которя посвящена выборам – 2024. Ознакомиться со списком кандидатов в депутаты столичного парламента можно на сайте «ПОЛИТМОСКВА».
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