Москва заняла первое место в РФ по развитию экономики замкнутого цикла
Москва заняла лидирующую строчку в новом рейтинге субъектов России по уровню развития экономики замкнутого цикла. Оценку проводила экспертно-аналитическая платформа «Инфрагрин». Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«Для Москвы как для одного из крупнейших мегаполисов мира переход к экономике замкнутого цикла — задача стратегической значимости, от решения которой зависят устойчивый рост и развитие города. В столице создана высокоэффективная модель экономики, которая предусматривает рациональное использование ресурсов», —- подчеркнула она.
По ее словам, столица активно развивает переработку отходов, а также успешно реализует строительный мусор для вторичного потребления. Багреева указала, что победа в рейтинге символизирует, что Москва двигается в правильном направлении развития.
Платформа «Инфрагрин» выявила 32 показателя, каждый из которых представлял одно из крупных направлений: управление ресурсами, воздействие на экосистемы, сервисная экономика и здоровая среда. Столица победила сразу в двух номинациях — «воздействие на экосистемы» и «сервисная экономика и здоровая среда» — и стала абсолютным лидером.
В Москве действуют системы продления функциональности вещей, включая аренду, ремонт и восстановления оборудования. В столице также действуют система раздельного сбора твердых коммунальных отходов, проекты «Экоточки Москвы» и «Вывоз ненужных вещей». Все они доступны онлайн на портале mos.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Непрозрачный триллион: Зачем деловому туризму понадобился свой код
- В Госдуме задумались об ограничении продажи энергетиков подросткам
- Общий тираж романа Маргариты Симоньян достиг 88 тысяч экземпляров
- Нарколог не поверил, что Госдума спасет россиян от лудомании
- В Копейске найдены тела 16 погибших в результате взрыва
- Россиян напугали дефицитом новостроек и высокими ценами на жилье
- В Госдуме развеяли опасения россиян из-за квот для иностранцев в вузах
- «Олег, слушай себя!»: Мясников дал совет Газманову после запретов врачей
- Россиянам назвали, кто заинтересован в увеличении числа мигрантов
- Путин: Россия готова прекратить огонь и пустить СМИ в зоны окружения ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru