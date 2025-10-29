Москва заняла первое место в РФ по развитию экономики замкнутого цикла

Москва заняла лидирующую строчку в новом рейтинге субъектов России по уровню развития экономики замкнутого цикла. Оценку проводила экспертно-аналитическая платформа «Инфрагрин». Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Для Москвы как для одного из крупнейших мегаполисов мира переход к экономике замкнутого цикла — задача стратегической значимости, от решения которой зависят устойчивый рост и развитие города. В столице создана высокоэффективная модель экономики, которая предусматривает рациональное использование ресурсов», —- подчеркнула она.

По ее словам, столица активно развивает переработку отходов, а также успешно реализует строительный мусор для вторичного потребления. Багреева указала, что победа в рейтинге символизирует, что Москва двигается в правильном направлении развития.

Платформа «Инфрагрин» выявила 32 показателя, каждый из которых представлял одно из крупных направлений: управление ресурсами, воздействие на экосистемы, сервисная экономика и здоровая среда. Столица победила сразу в двух номинациях — «воздействие на экосистемы» и «сервисная экономика и здоровая среда» — и стала абсолютным лидером.

В Москве действуют системы продления функциональности вещей, включая аренду, ремонт и восстановления оборудования. В столице также действуют система раздельного сбора твердых коммунальных отходов, проекты «Экоточки Москвы» и «Вывоз ненужных вещей». Все они доступны онлайн на портале mos.ru.

