Москва заняла первое место по уровню безработицы среди мегаполисов G20

Безработица в Москве, рассчитанная по методике Международной организации труда (МОТ), достигла в 2024 году рекордного минимума — 1%. По этому показателю столица занимает первое место среди 21 крупнейшего города стран-участниц G20 четвертый год подряд. Об этом свидетельствует исследование, проведенное в Институте государственной службы и управления РАНХиГС.

По словам автора исследования, профессора кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС, доктора экономических наук Александра Щербакова, столичная экономика устойчиво растет: расширяется деятельность существующих предприятий, увеличивается количество новых компаний, а спрос на высококвалифицированные кадры остается повышенным. Все это помогает сохранять стабильность на рынке труда, а число безработных поступательно сокращается.

В целом, отмечается в исследовании, в Москве традиционно невысокий уровень безработицы – до пандемии коронавируса, с 2002 по 2019 год, она составляла в среднем около 1,5%. Во многом это объясняется устойчивым развитием экономики города, в том числе активным вовлечением молодежи в трудовую деятельность.

В топ-5 также вошли Эр-Рияд (2,5%), Токио (2,6%), Сеул (3%) и Сидней (4,1%). Токио и Сеул входят в этот список уже 5 лет подряд, а Эр-Рияд и Сидней вошли в пятерку лидеров только в последние годы, обогнав Пекин и Шанхай.

По словам Щербакова, то, что из рейтинга выбыли Пекин и Шанхай, объясняется замедлением роста деловой активности в КНР из-за политики «нулевой терпимости» после пандемии коронавируса, а также дисбалансом между запросами работодателей и возможностями соискателей: миллионы квалифицированных специалистов остаются без работы после окончания вузов.

Стабильное улучшение наблюдается в столице Саудовской Аравии в Эр-Рияде, поскольку в королевстве реализуется госпрограмма «Видение Саудовской Аравии 2030». Она предусматривает сокращение уровня безработицы до 5% к 2030 году.

Наибольший уровень безработицы наблюдается в Берлине (9,7%) и Брюсселе (11,9%, замыкает рейтинг четвертый год подряд).

По мнению главного экономиста «Эксперт РА», доцента экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Антона Табаха, благополучие на рынке труда иллюстрирует высокий уровень развития экономики Москвы. По его словам, Москва играет роль центра и магнита в российской экономике, который отличается качественной инфраструктурой, а меры по развитию рынка труда показали свою эффективность. Табах добавил, что выпускаемые специалисты отвечают требованиям достаточно подвижного рынка труда.

Безработные по методологии МОТ должны отвечать трем критериям: отсутствие работы, активный поиск занятости любыми способами и готовность приступить к работе в течение двух недель.

