Москва взяла под охрану почти 500 объектов культурного наследия с начала года

В Москве с начала 2025 года под государственную охрану взяли 483 объекта культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба департамента культурного наследия столицы.

Сергей Собянин объявил лауреатов конкурса «Московская реставрация»

Уточняется, что речь идёт об объектах, обладающих значительной архитектурной, мемориальной и исторической ценностью. В их числе станция метро «Площадь Революции», здание вокзала станции «Кунцево» Московско-Брестской железной дороги 1899 года постройки, храм Иконы Божией Матери «Нечаянная радость» в Марьиной Роще и другие.

«Работа по постановке объектов под государственную охрану продолжится в следующем году, наиболее ценные объекты включат в реестр», – говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что в настоящее время в перечень объектов культурного наследия входят более семи тысяч объектов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении реставрации Швейцарского домика в усадьбе Кусково, который является объектом культурного наследия федерального значения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:ПамятникиКультурное НаследиеМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры