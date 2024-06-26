Москва выставила на торги земельный участок в Ново-Передекино на 1057 «квадратов»

Экономические новости – о том, что закупает и продаёт Москва. Город предлагает физическим лицам земельный участок для строительства частного дома на западе Москвы. Как рассказали в столичном Департаменте по конкурентной политике, участок площадью 1057 квадратных метров находится в районе Ново-Переделкино и имеет удобный выезд на Боровское шоссе и МКАД. Будущий собственник сможет построить там дом площадью до 528,5 квадратного метра. Стоимость участка определится в ходе открытого аукциона, который пройдет 11 июля. Заявки принимаются до 5 июля. Все подробности есть на Инвестиционном портале Москвы.

