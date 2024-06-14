Москва выставила на торги коммерческое помещение в районе Аэропорт

Москва 19 июня реализует на городских торгах нежилое помещение свободного назначения на первом этаже многоквартирного дома на Ленинградском проспекте. Об этом сообщили в Департаменте города Москвы по конкурентной политике.

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Уточняется, что объект расположен в районе Аэропорт. Особенности планировки помещения предоставят возможность использовать его для ведения бизнеса в сфере услуг или торговли. Также недвижимость подойдет для организации офиса. Прием заявок уже заканчивается.

В столице регулярно выставляют на торги коммерческую недвижимость. Подробная информация о лотах размещается на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города».

В числе предложений недвижимость под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов, а также нестационарные торговые объекты в общественных пространствах столицы. Процедура проведения торгов проходит в онлайн-режиме, потому участвовать в них можно дистанционно.

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ФОТО: Пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике
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