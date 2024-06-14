В Москве на торги выставили пять нежилых помещений в районе Северный
В Москве на торги выставлены пять нежилых помещений свободного назначения в районе Северный, расположенные неподалёку от станции МЦД-1 Долгопрудная. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
«Все объекты расположены на первых этажах новых многоквартирных домов на Долгопрудной аллее. Их площадь варьируется от 161 до 250,9 квадратного метра. Помещения реализуются с черновой отделкой и оборудованы отдельными входами», – уточнил глава департамента.
В выставляемых на продажу нежилых помещениях можно будет открыть салоны красоты, различные магазины, пункты выдачи товаров и другие предприятия.
Подать заявку на участие в торгах можно с 19 июня по 14 августа, а онлайн-аукционы пройдут 27 июня и 21 августа, в зависимости от лота. Для участия в них понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Москва — город, развивающий предпринимательство. Среди предложений, выставляемых на торги в столице, — здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов, нестационарные торговые объекты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru