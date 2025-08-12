Москва вошла в тройку лидеров по темпам роста производительности труда в мегаполисах G20

Производительность труда в Москве увеличивалась выше 4% в год в течение пяти лет с 2019 по 2023 год, это позволило городу войти в топ-3 мегаполисов по приросту производительности труда среди мегаполисов стран «большой двадцатки» (G20). Об этом сообщается в исследовании, которое провели в Финансовом университете при правительстве России, пишут «Ведомости».

Показатели столицы в среднем почти в три раза выше, чем по мировой экономике, указал автор исследования, профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета Александр Сафонов. Он отметил, что для анализа использовались данные официальной статистики, в том числе Росстата и Всемирного Банка, по 21 крупнейшему мегаполису из стран «большой двадцатки» (G20).

В тройку лидеров среднего роста производительности труда, согласно исследованию, вошли Пекин (+5,5%), Шанхай (+5,3%) и Москва (+4,1%). В таких городах как Нью-Йорк, Милан, Берлин и Сидней этот показатель не превысил 1%, в Лос-Анджелесе и Сеуле оставался на уровне в 1-2%, а в Стамбуле, Дели и Джакарте — от 2 до 3%. Почти треть мегаполисов показала отрицательные результаты, среди них Токио, Лондон, Париж и другие.

По данным Росстата, в 2023 г. производительность труда в столице выросла на 6,3%, а средний показатель по России составил 2,3%.

В исследовании отмечается, что Москва входит в число лидеров благодаря высокой концентрации человеческого капитала, устойчивой экономике и развитой инновационной инфраструктуре. Росту также способствует реализация федерального проекта «Производительность труда» в столице.

«Производительность труда становится ключевым фактором устойчивого роста в условиях высокого уровня геополитической неопределенности», - подчеркивает автор исследования. Он также напоминает, что более половины замедления глобального ВВП с 2008 года связанно именно с падением темпов роста производительности труда – такие данные были приведены в январском докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ).

