Ефимов: Детскую городскую больницу имени святого Владимира достроят в 2025 году

Детская городская больница имени святого Владимира достроена более чем на 70%, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Многопрофильный комплекс площадью 56 тысяч квадратных метров возводят по адресу: улица Рубцовско-Дворцовая, дом 1/3. Строители завершают устройство внутренних стен и перегородок, практически готовы кровля и фасады. Общая готовность объекта – 73%. Завершить строительство планируется в 2025 году», – отметил Ефимов.

В новой детской больнице будет шесть надземных этажей и два подземных. Комплекс больницы будет оснащен открытыми пространствами и большими окнами, чтобы внутри здания всегда был солнечный свет. Комплекс строят из энергоэффективных материалов с применением инновационных технологий.

В новой больнице будет как дневной стационар, так и стационар кратковременного пребывания. Всего медучреждение рассчитано на 570 коек. В больницу закупят новое медицинское оборудование. Также в комплексе появятся 15 операционных.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об утверждении Адресной инвестиционной программы на 2025–2027 годы.

