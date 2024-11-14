Ефимов: Детскую городскую больницу имени святого Владимира достроят в 2025 году
Детская городская больница имени святого Владимира достроена более чем на 70%, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Многопрофильный комплекс площадью 56 тысяч квадратных метров возводят по адресу: улица Рубцовско-Дворцовая, дом 1/3. Строители завершают устройство внутренних стен и перегородок, практически готовы кровля и фасады. Общая готовность объекта – 73%. Завершить строительство планируется в 2025 году», – отметил Ефимов.
В новой детской больнице будет шесть надземных этажей и два подземных. Комплекс больницы будет оснащен открытыми пространствами и большими окнами, чтобы внутри здания всегда был солнечный свет. Комплекс строят из энергоэффективных материалов с применением инновационных технологий.
В новой больнице будет как дневной стационар, так и стационар кратковременного пребывания. Всего медучреждение рассчитано на 570 коек. В больницу закупят новое медицинское оборудование. Также в комплексе появятся 15 операционных.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru