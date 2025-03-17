Москва представит свои городские технологии на выставке Smart Cities India Expo

Московская делегация примет участие в выставке Smart Cities India Expo 2025, которая пройдет с 19 по 21 марта в Нью-Дели. Возглавит делегацию министр правительства Москвы и руководитель Департамента внешнеэкономических связей Сергей Черемин.

В рамках деловой программы Черемин выступит на открытии выставки, а также примет участие в российско-индийском форуме межрегионального сотрудничества и панельной сессии по инициативе «Умные города Индии».