Москва представит свои городские технологии на выставке Smart Cities India Expo
Московская делегация примет участие в выставке Smart Cities India Expo 2025, которая пройдет с 19 по 21 марта в Нью-Дели. Возглавит делегацию министр правительства Москвы и руководитель Департамента внешнеэкономических связей Сергей Черемин.
В рамках деловой программы Черемин выступит на открытии выставки, а также примет участие в российско-индийском форуме межрегионального сотрудничества и панельной сессии по инициативе «Умные города Индии».
Как ожидается, он представит инвестиционные возможности Москвы и расскажет о ключевых подходах к развитию городской инфраструктуры — технологичности, удобстве и безопасности.
На стенде Москвы будут представлены цифровые решения в сфере транспорта, экотехнологий и городской среды. Свои разработки покажут компании, работающие в сфере высоких технологий, включая СберСити, ВижнЛабс и Логос, передает «Радиоточка НСН».
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