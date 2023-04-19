Москва примет участие в форуме-выставке «Госзаказ»
С 19 по 21 апреля на площадке инновационного центра «Сколково» пройдет XVIII Всероссийский форум-выставка «Госзаказ». В нем примут участие эксперты, заказчики, поставщики, а также представители органов власти, обеспечивающих осуществление закупочной деятельности в России.
«Главной темой XVIII Всероссийского форума-выставки «Госзаказ» станет преодоление последствий введенных против России санкций для контрактной системы. Москве удалось продолжить реализацию намеченных проектов благодаря всесторонней поддержке бизнеса и постоянной цифровизации системы закупок», – сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
По его словам, столица вовлекает деловое сообщество в развитие городской инфраструктуры с помощью контрактов жизненного цикла и офсетных контрактов, а на Портале поставщиков работает более 300 тысяч предпринимателей со всей страны
На протяжении всей деловой программы на стенде будут организованы круглые столы, дискуссии и презентации, посвященные развитию столичной системы закупок.
Также в ходе трехдневного мероприятия участники форума обсудят вопросы оптимизации бюджетных средств и повышения конкуренции в госзаказе, законодательные инновации и новые цифровые решения, лучшие практики коммерческих закупок, смогут задать вопросы регуляторам в формате прямой линии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru