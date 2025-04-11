Москва представила инвестиционный потенциал на саммите в Абу-Даби

Москва представила свой инвестиционный потенциал на форуме AIM Congress 2025 в Абу-Даби. В своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин отметил, что главной целю было показать, что Москва - не только крупный мегаполис с населением больше 13 миллионов человек, но и центр притяжения капитала, технологий и талантов.

В городе действуют свыше 4,5 тысяч промышленных предприятий, а центром высокотехнологичной промышленности стала ОЭЗ «Технополис Москва», где локализовано больше 220 предприятий.

Также Собянин отметил, что столица остаётся лидером в области цифровизации с 46-ю технопарками (это второе место в мире), 3-я инновационными кластерами и более чем 150 коворкингами. Москва входит в топ-10 умных городов G20 и БРИКС благодаря масштабной цифровизации.