Москва представила инвестиционный потенциал на саммите в Абу-Даби
Москва представила свой инвестиционный потенциал на форуме AIM Congress 2025 в Абу-Даби. В своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин отметил, что главной целю было показать, что Москва - не только крупный мегаполис с населением больше 13 миллионов человек, но и центр притяжения капитала, технологий и талантов.
В городе действуют свыше 4,5 тысяч промышленных предприятий, а центром высокотехнологичной промышленности стала ОЭЗ «Технополис Москва», где локализовано больше 220 предприятий.
Также Собянин отметил, что столица остаётся лидером в области цифровизации с 46-ю технопарками (это второе место в мире), 3-я инновационными кластерами и более чем 150 коворкингами. Москва входит в топ-10 умных городов G20 и БРИКС благодаря масштабной цифровизации.
Москва шестой год подряд занимает лидирующую позицию в Национальном рейтинге инвестклимата. Также это один из ведущих городов мира по доступности социальной инфраструктуры. Москва входит в топ-30 столиц мира по качеству воздуха.
Форум AIM Congress 2025 в Абу-Даби – масштабная площадка на Ближнем Востоке, где встречаются инвесторы, бизнес и госструктуры со всего мира.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru