Москва представила аналитический доклад «Климатическая повестка городов БРИКС»

Москва продемонстрировала аналитическое исследование «Климатическая повестка городов БРИКС» и онлайн-инструментарий для самостоятельного использования городами для диагностики решений, помогающих в противостоянии климатическим изменениям. Об этом заявила заммэра Москвы, глава столичного Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева в ходе форума «Климатическая повестка БРИКС в современных условиях», организованного Минэкономразвития России.

По ее словам, БРИКС значительно способствует противодействию изменениям климата и формированию мировой климатической повестки. Здесь проживают порядка 45% населения Земли, производится свыше трети ВВП мира. Кроме того, страны БРИКС потребляют свыше 40% энергоресурсов, также на них приходится около половины выброса связанных со сжиганием топлива парниковых газов. Поскольку в странах БРИКС находится 41 из 100 мегаполисов, переход на низкоуглеродное развитие — обязательный шаг к достижению климатических целей Земли.

Она добавила, что все передовые практики в этом направлении последовательно внедряются российской столицей. Кроме того, Москва активно участвует во взаимодействии с другими странами по вопросам устойчивого развития и противодействия мира, а также анализируют опыт других городов и выявляет лучшие практики.

Первый аналитический доклад «Климатическая повестка городов мира» представили в декабре 2023 года на Климатической конференции ООН в Дубае, методологию исследования высоко оценили эксперты в России и за рубежом. Второй доклад «Климатическая повестка городов БРИКС» подготовили совместно с Институтом городских инноваций Гуанчжоу.

По словам исполнительного директора Института городских инноваций Гуанчжою Николаса Ю, исследование стало по-настоящему ценным инструментом для привлечения в дискуссию стейкхолдеров, формирования необходимых мер и принятия решений. Он подчеркнул, что мировое сообщество должно объединить усилия для противодействия изменению климата.

В исследовании по пяти ключевым направлениям была проанализирована работа 20 городов. Городами с наиболее сбалансированным подходом к реализации климатической повестки были признаны Москва, Санкт-Петербург, Мумбаи, Гуанчжоу, Пекин и Шанхай. Также в число лидеров вошли города, показавшие наибольший прогресс в отдельных направлениях - Аддис-Абеба, Бразилиа, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

Одновременно с исследованием был представлен онлайн-инструментарий, с помощью которого города мира могут провести самодиагностику, оценить сильные и слабые стороны реализуемой климатической повестки, подобрать эффективные практики.

Аналитические доклады и онлайн-инструментарий доступны на сайте.

