Москва помогает постоянному профессиональному развитию врачей в регионах

Она указала, что в Москве столице были созданы центры компетенций, продолжается обновление корпусов больниц, специалисты работают на самом современном медицинском оборудовании.

В 2020 году специалистами НИИ была запущена цифровая платформа «Московская медицина. Мероприятия». В настоящее время эта современная образовательная площадка делает экспертные знания доступными и развивает профессиональные коммуникации, объединяя медицинских специалистов из столицы и других субъектов страны.

«К платформе подключаются специалисты из разных регионов России. Ведь здесь эксперты столичной медицины делятся профессиональным опытом, помогая регионам развивать компетенции и углублять знания, что в конечном счете работает на развитие здравоохранения страны», — отметила Аксенова.

В частности, в прошлом году на площадке состоялось более 200 онлайн-мероприятий. Участие в них приняли участие свыше 1,2 тысячи спикеров. К эфирам подключаются представители уже более 550 населенных пунктов России, и география слушателей продолжает расти.

В список наиболее востребованных направлений входят терапия, общая врачебная практика и токсикология. Также на плотформе проходят обсуждения, посвященные хирургии, инфекционным болезням, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии и другим направлениям.

Главный токсиколог Москвы Анастасия Симонова, в свою очередь, указала, что врачу важно постоянно обновлять знания. Благодаря цифровому формату специалисты могут получать актуальную информацию независимо от региона и знакомиться с практическим опытом коллег. По её словам, пациенты нередко поступают в отделение реанимации с неизвестным анамнезом и быстро меняющейся клинической картиной. В этом случае врачам необходимо оперативно установить причину такого состояния. Симонова добавила, что всё это разбирается на вебинарах, доступных медикам любой специальности из любого уголка России.

Главный специалист по клиническим исследованиям Москвы Сергей Зырянов отметил, что современная медицина развивается очень быстро. В этой связи непрерывное обучение становится частью деятельности врача. И если совсем недавно для участия в конференции или мастер-классе требовалось очное присутствие специалиста, то теперь, не отходя от компьютера или телефона, любой медработник может присоединиться к крупному профессиональному мероприятию, задать вопросы в чате и высказать собственное мнение.

