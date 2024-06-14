Москва показала самый низкий уровень безработицы среди мегаполисов G20

Уровень безработицы в Москве за минувший год составил 1,8%, что стало самым низким показателем среди крупнейших городов стран «Большой двадцатки», заявила заммэра Москвы, глава Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Показатель рассчитывался по методике Международной организации труда.

«Расширяют деятельность уже существующие компании и создаются новые, что предопределяет высокий спрос на квалифицированных специалистов, создает баланс на рынке труда и способствует снижению уровня безработицы», - уточнила Багреева.

По ее словам, за счет этого Москва уже четвертый год подряд находится на первом месте с самым низким показателем безработицы среди городов G20.

В тройке мегаполисов с низкой безработицей после Москвы идут Токио и Сеул. Следом указаны Сидней и Эр-Рияд. Лондон расположился за пределами первой десятки – на 11 месте, а следом за ним идут Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Париж. В самом конце списка находятся Брюссель и Рио-де-Жанейро, там уровень безработицы 10,7% и 9,2% соответственно.

Согласно международной методике, безработным считается человек, который не работает, занимается поиском работы и готов приступить к выполнению обязанностей через две недели.

