Москва поделилась опытом выпуска зеленых облигаций с зарубежными экспертами
Представители Москвы выступили в столице Казахстана Астане на международном форуме для представителей министерств финансов, экономики, энергетики, экологии и промышленных ведомств Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии «Центральная Азия: зеленые финансы в действии. Инструменты, успехи, уроки». Опытом города по реализации зеленых облигаций с участниками поделился заместитель генерального директора ГБУ Москвы «Аналитический центр» Тимур Шакиров.
«Москва стала первым российским регионом, разместившим зеленые облигации. Общий объем двух выпусков составил 72 миллиарда рублей», — отметил он.
По его словам, ценные бумаги принесли городу весомый доход, который был инвестирован в экологические проекты: строительство метро, закупку электробусов и снижение вредных выбросов в атмосферу. Облигации помогли придать импульс для развития системы устойчивого финансирования в России, а общий объем этого рынка в первые шесть месяцев 2025 года превысил сумму в 400 миллиардов рублей, добавил Шакиров.
Участники форума отреагировали с интересом на опыт столицы России и указали, что смогу применять его в своих регионах, чтобы заинтересовать население финансированием проектов устойчивого развития.
Встреча проходила как часть восьмого саммита Astana Finance Days, который был организован Международным финансовым центром «Астана» и Евразийским банком развития (ЕАБР). Свыше сотни экспертов выступили со своими докладами и предложениями.
В 2024 году Москва попала в рейтинг всемирного доклада ООН-Хабитат по городам (World Cities Report), где столичные усилия по созданию механизма продажи зеленых облигаций назвали одним из лучших проектов в мире, которые были направлены на предотвращение климатических изменений.
