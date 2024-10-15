Москва переходит к опережающему развитию коммунальной инфраструктуры

Москва активно реализует масштабные градостроительные проекты, которые требуют больших коммунальных мощностей, для обеспечения развивающихся территорий необходимыми ресурсами важно переходить к опережающему механизму развития коммунальной инфраструктуры, сообщила заммэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева на Всероссийской тарифной конференции ФАС РФ.

«Ключевым направлением работы является наращивание инвестиционной составляющей в развитии коммунальной инфраструктуры Москвы. За счет средств инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций проводится восстановление основных фондов, замена выработавшего срок использования сетевого оборудования», – сказала она.

По словам Багреевой, благодаря этом сети снабжения коммунальными ресурсами поддерживаются в хорошем состоянии. Кроме того, на сегодняшний день свыше трети инвестиций направляется на реализацию значимых столичных проектов, что позволяет оптимизировать бюджетные расходы на их реализацию. В 2024 году в инвестпрограммах регулируемых организаций на проекты городского развития предусмотрено более трети запланированных расходов. Багреева указала, что эту долю планируют увеличить к 2030 году до 50%.

Для синхронизации градостроительных планов и инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций используется цифровой двойник города – трехмерная модель Москвы с характеристиками зданий, коммуникации, инструментами геоаналитики и другими.

В этом году столица заключила соглашения с двумя системообразующими территориальными сетевыми организациями, они позволят привлечь около 10 млрд рублей дополнительных инвестиций в развитие электросетевого хозяйства города.

При этом для выполнения планов опережающего развития ключевой является работа по московскому региону в целом. Таким образом, в мае правительства Москвы, Московской области и Минэнерго РФ подписали соглашение о сотрудничестве и создали дорожную карту по повышению надежности, развитию сетевой инфраструктуры и объектов генерации московской энергосистемы. Карта призвана обеспечить регион к 2030 году необходимой дополнительной электрической мощностью в объеме 4,9 гигаватта, в том числе стратегический резерв в 15%, подчеркнула Багреева.

Кроме инструментов, которые столица уже использует, дополнительный стимул для опережающего развития могут придать еще не реализованные инструменты. В частности, целевое расходование амортизации, которое обеспечивает направление средств на развитие инфраструктуры, а также внедрение механизма переуступки мощности, который позволит региону вкладывать бюджетные деньги в развитие инфраструктуры, а потом возмещать через уступку мощности застройщикам.

