Москва исключила 273 объекта из перечня недвижимости, облагаемой налогом от кадастра

Президиум правительства Москвы исключил 273 объекта из Перечня торгово-офисных объектов недвижимости, облагаемых налогом на имущество от кадастровой стоимости. Их собственники должны будут выплатить имущественный налог за 2024 год от среднегодовой стоимости. Об этом заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.



Также в Перечень на текущий год внесли одно нежилое здание, которое стало соответствовать его критериям до 1 января 2024 года, однако сведения о нем были получены после формирования Перечня.



Руководитель департамента отметила, что правительство Москвы своевременно отмечает изменения характеристик объектов и фиксирует запросы их владельцев, после чего оперативно вносит изменения в Перечень, поддерживая его актуальность.



Перевод торгово-офисной недвижимости на исчисление налога на имущество от кадастровой стоимости, обеспечивающей справедливые условия налогообложения и отражающей настоящую стоимость объектов, был начат в 2014 году. Перечень утверждается московским правительством ежегодно и впоследствии корректируется три раза в год. По состоянию на текущий год в нем более 37 тысяч позиций — офисная и торговая недвижимость, объекты бытового обслуживания и общепита.

