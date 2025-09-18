Москва и Минск подписали Меморандум о расширении сотрудничества
Мэр Москвы Сергей Собянин и председателем Минского горисполкома Владимир Кухарев подписали Меморандум о взаимопонимании в области цифровизации городского управления. Об этом сообщает пресс-служба московского правительства.
Также было принято решение о расширении взаимовыгодного сотрудничества двух столиц в различных сферах экономики, социального развития и городского хозяйства.
«Это промышленность, транспорт, ЖКХ, образование, здравоохранение, туризм, занятость населения и охрана окружающей среды», - говорится в сообщении.
Кроме того, Москва и Минск продолжат оказывать содействие в установлении связей между хозяйствующими субъектами городов, расширяя обмен опытом между московскими и минскими специалистами по широкому спектру вопросов.
Ранее Собянин заявил, что основными экспортными рынками для промышленных предприятий Москвы стали Турция, Белоруссия, Казахстан, Китай и Мьянма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru