Москва и Минск подписали Меморандум о расширении сотрудничества

Также было принято решение о расширении взаимовыгодного сотрудничества двух столиц в различных сферах экономики, социального развития и городского хозяйства.

«Это промышленность, транспорт, ЖКХ, образование, здравоохранение, туризм, занятость населения и охрана окружающей среды», - говорится в сообщении.

Кроме того, Москва и Минск продолжат оказывать содействие в установлении связей между хозяйствующими субъектами городов, расширяя обмен опытом между московскими и минскими специалистами по широкому спектру вопросов.

Ранее Собянин заявил, что основными экспортными рынками для промышленных предприятий Москвы стали Турция, Белоруссия, Казахстан, Китай и Мьянма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

