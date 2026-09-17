Московскую систему электронного голосования подготовили к выборам в Госдуму

Отмечается, что к выборам были подготовлены все элементы и алгоритмы системы. В их числе страница онлайн-голосования, терминалы электронного голосования и электронный список избирателей. Помимо этого готовы резервные технологии и сценарии, которые могут быть задействованы при повышенных нагрузках или в нештатных ситуациях.

Избирателей предупредили, что на странице elec.mos.ru возможно временная активация режима электронной очереди. Это штатное поведение системы, которое нужно для обеспечения стабильности голосования в пиковые часы. При возможных отключениях электричества или сетевых помехах бесперебойную работу обеспечат резервные каналы. А специальные сценарии реагирования предназначены для защиты голосования от попыток внешнего вмешательства.

Главная часть подготовки системы и её проверки была выполнена к 28 августа, когда прошли публичные испытания, традиционно организованные за несколько недель до выборов. После тестов, в которых приняли участие жители Москвы, специалисты внесли ещё ряд улучшений и выполнини дополнительную отладку.

Разработчики позаботились о том, чтобы в ходе электронного голосования были обеспечены его надёжность, стабильность и безопасность. Голос каждого участника, отданный онлайн или с помощью терминала, будет записан в блокчейн, а анонимайзер сделает его навсегда обезличенным. До подведения итогов голосования и применения к данным специального ключа расшифрования узнать, за кого проголосовал тот или иной избиратель, будет невозможно.

Выборы депутатов Госдумы РФ и муниципальных депутатов района Щукино пройдут в Москве с 18 по 20 сентября 2026 года. Принять участие в них смогут совершеннолетние граждане, имеющие постоянную регистрацию в столице. Онлайн-голосование будет доступно на elec.mos.ru с 8:00 18 сентября до 19:59 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00 все три дня.

В правительстве Москвы напомнили, что все, кто проголосует на выборах 18-20 сентября в столице в электронном формате, станут участниками акции «#ВыбираемВместе2026 — Москва» программы «Миллион призов». В её расках будут разыгрываться от одной до 50 тысяч призовых баллов. Их можно будет обменять на баллы «Мосбилета», билеты в музеи и зоопарк, а также скидки в партнерских магазинах и аптеках, использовать для пополнения карты «Тройка» или направить на благотворительность.

