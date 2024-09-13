Московский финансовый форум пройдет в ЦВЗ «Манеж» 18 октября
Московский финансовый форум пройдет при поддержке правительства Москвы в Центральном выставочном зале «Манеж» 18 октября. Соответствующее постановление было подписано столичным мэром Сергеем Собяниным.
На Московском финансовом форуме обсуждают долгосрочная устойчивость российской финансовой системы и экономическая политика страны. Ключевая тема в 2024 году — «Суверенная финансовая система в период трансформации: на службе национальным целям, на страже благосостояния».
В мероприятии будут участвовать представители региональных и федеральных органов власти, общественные деятели, предприниматели, а также эксперты в отрасли экономики и финансов.
Первый такой форум состоялся в 2016 году. Организаторами выступают правительство Москвы и министерство финансов России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Приток иностранных туристов в Россию достиг максимума за два года
- ФСБ: Жительницу ЛНР задержали за передачу данных о российских военных
- В СКР сообщили об аресте имущества директора парка «Патриот» Ахмедова
- ВСУ потеряли в Курской области 12 795 военнослужащих
- Московский финансовый форум пройдет в ЦВЗ «Манеж» 18 октября
- В РФС рассказали о планах провести два товарищеских матча сборной России
- Дисквалификацию фигуристки Валиевой назвали русофобией в действии
- Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
- Криштиану Роналду первым в мире набрал миллиард подписчиков в соцсетях
- СМИ: Ребенок оказался в реанимации после нападения собаки в Подмосковье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru