Московский финансовый форум пройдет в ЦВЗ «Манеж» 18 октября

На Московском финансовом форуме обсуждают долгосрочная устойчивость российской финансовой системы и экономическая политика страны. Ключевая тема в 2024 году — «Суверенная финансовая система в период трансформации: на службе национальным целям, на страже благосостояния».

В мероприятии будут участвовать представители региональных и федеральных органов власти, общественные деятели, предприниматели, а также эксперты в отрасли экономики и финансов.

Первый такой форум состоялся в 2016 году. Организаторами выступают правительство Москвы и министерство финансов России.

