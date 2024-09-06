В АЦП назвали Россию одним из мировых лидеров платформенной экономики

Платформенная экономика в России развивается быстрыми темпами. Об этом заявил глава наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ (АЦП) Андрей Шаронов в беседе с РИА Новости на полях Восточного экономического форума.

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По словам Шаронова, платформенная экономика — глобальный феномен, Россия является одним из ее лидеров. Такая экономика развивается в разных сферах: торговле, пассажирских и грузовых перевозках, логистике.

«Вопрос, заниматься или не заниматься платформенной экономикой, работать с платформами или не работать — не стоит. Вопрос стоит по-другому: будем ли мы работать со своими платформами или с чужими платформами — лучше работать со своими», — указал председатель набсовета АЦП.

Шаронов подчеркнул, что важно поддерживать развитие собственных платформ, которые могут заниматься международной экспансией.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Восточный Экономический ФорумРоссия

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