В АЦП назвали Россию одним из мировых лидеров платформенной экономики

По словам Шаронова, платформенная экономика — глобальный феномен, Россия является одним из ее лидеров. Такая экономика развивается в разных сферах: торговле, пассажирских и грузовых перевозках, логистике.

«Вопрос, заниматься или не заниматься платформенной экономикой, работать с платформами или не работать — не стоит. Вопрос стоит по-другому: будем ли мы работать со своими платформами или с чужими платформами — лучше работать со своими», — указал председатель набсовета АЦП.

Шаронов подчеркнул, что важно поддерживать развитие собственных платформ, которые могут заниматься международной экспансией.

