Московские ТЦ отправляют гуманитарную помощь для участников СВО
Торговые центры Москвы регулярно направляют в зону специальной военной операции (СВО) сотни килограммов гуманитарной помощи в виде проудктов питания, средств гигиены, дронов и медикаментов.
Так, большую часть продуктовой гуманитарной помощи составляют долгохранящиеся продукты, такие как консервы, крупы, сухпайки.
В частности, от Восточного административного округа в зону СВО ушло 4320 коробок, но больше всего послал Северо-Восточный административный округ – там ТЦ в Бабушкинском районе собрал для военных картофель, лук, тушенку и гречку.
Собирают и сладкие товары: ТЦ на юго-западе столицы передал на СВО более 100 килограммов сахара. Торговые точки на востоке столицы в свои посылки также положили 110 килограммов чая, 500 килограммов кофе, 1600 плиток шоколада и 850 килограммов печенья.
В Ясеневе для военных передали более 200 килограммов свежих овощей и фруктов, а ТЦ в Марьиной Роще передал одноразовую посуду.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru