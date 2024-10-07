Московские ТЦ отправляют гуманитарную помощь для участников СВО

В частности, от Восточного административного округа в зону СВО ушло 4320 коробок, но больше всего послал Северо-Восточный административный округ – там ТЦ в Бабушкинском районе собрал для военных картофель, лук, тушенку и гречку.

Собирают и сладкие товары: ТЦ на юго-западе столицы передал на СВО более 100 килограммов сахара. Торговые точки на востоке столицы в свои посылки также положили 110 килограммов чая, 500 килограммов кофе, 1600 плиток шоколада и 850 килограммов печенья.

В Ясеневе для военных передали более 200 килограммов свежих овощей и фруктов, а ТЦ в Марьиной Роще передал одноразовую посуду.

